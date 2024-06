Sinner-Marozsan: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Non un successo qualunque quello di Jannik Sinner ad Halle, che sceso in campo ufficialmente per la prima volta da n.1 al mondo, ha superato in rimonta l'olandese Tallon Griekspoor con il finale di 6-7, 6-3, 6-2. Un risultato che contiene un grandissimo punto realizzato in "tuffo" dall'altoatesino. Il prossimo appuntamento del torneo - importante anticipazione di Wimbledon che inizierà l'1 luglio con finale il 14 - vedrà ora la sfida contro l'ungherese n. 45 ATP Fabian Marozsan, valida per il secondo turno. Il magiaro è reduce dal successo contro il russo Roman Safiullin, battuto con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-1.