“L’ha fatto di nuovo”: Sinner altro punto irreale, Marozsan non ci crede

Jannik Sinner non conosce limiti. Il tennista altoatesino, nel match valevole per l'accesso ai quarti di finale di Halle vinto in tre set contro Marozsan, si è reso protagonista di un'altra giocata straordinaria dopo quella effettuata ai sedicesimi contro Griekspoor. Dopo essersi portato avanti nel primo parziale, il numero uno al mondo ha perso il secondo set al tie-break. Nel secondo game della terza frazione di gara, giocato in risposta dall'azzurro, Jannik sembrava aver perso il primo punto salvo poi allungarsi clamorosamente con un tuffo mettendo in difficoltà l'avversario con una grande risposta, prima di punire l'ungherese con un altro colpo perfetto. Una giocata irreale, che dopo quella contro Griekspoor assume ancora più significato tanto da stupire i telecronisti del circuito internazionale che, increduli, hanno esclamato: "L'ha fatto di nuovo! Questo merita una standing ovation!". Dall'altro lato, anche Marozsan ha risposto con un'espressione facciale che lascia spazio a pochi dubbi: non c'era davvero niente da fare.