Alcaraz, clamoroso ko al Queen’s! Ecco cosa significa per la classifica ATP

Clamoroso al Cinch Championships del Queen's Club di Londra, su campi in erba, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. Il numero 2 del mondo e numero 1 del seeding Carlos Alcaraz , da campione in carica, è stato eliminato al secondo turno dall'emergente inglese Jack Draper con il punteggio di 7-6 (3), 6-3. Lo spagnolo all'esordio si era imposto contro Cerundolo , mentre il britannico ora affronterà Paul nel prossimo turno.

Alcaraz, sconfitta 'doppia'

Una sconfitta doppiamente pesante per lo spagnolo, che era campione in carica a Londra e che pertanto da lunedì scivolerà al numero 3 del ranking Atp superato da Novak Djokovic. Alcaraz, infatti, vincitore l'anno scorso al Queen's, con l'eliminazione odierna al secondo turno perde tutti i punti conquistati nella scorsa edizione e all'inizio della prossima settimana verrà sorpassato dal serbo nella nuova classifica mondiale: Carlos diventerà terzo in classifica con 8130 punti mentre Nole salirà al secondo posto a quota 8360.