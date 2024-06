Sinner-Struff: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

HALLE (Germania) - Jannik Sinner sfida venerdì uno dei due beniamini di casa nei quarti di finale del torneo Atp 250 di Halle su erba. L'avversario del numero 1 al mondo è il tedesco Jan-Lennard Struff , numero 41 al mondo. Sinner, dopo un esordio in salita (primo match in stagione su erba), ha iniziato ad ingranare battendo l'ungherese Marozsan ancora in tre set ma mostrando ottimi segnali: l'azzurro infatti ha giocato un bruttissimo tie-break nel 2° per poi dominare il 3° set con solidità al servizio e nei colpi da fondo, oltre all'ormai protocollare capriola in tuffo (vincente) per recuperare su una palla corta. Il vincente della sfida affronterà in semifinale chi uscirà dal match tra Christopher Eubanks e Zhinzhen Zhang .

Sinner-Struff: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Struff, valida per i quarti di finale del torneo di Halle, è il terzo match in programma sul campo campo centrale il 21 giungno con inizio verso le 16:00 circa. Aarà visibile in esclusiva in diretta su Sky SPort Tennis (canale 203) oltre alla piattaforma Now e l'app SkyGo.

Sinner-Struff, i precedenti

Sinner e Struff si sono affrontati due volte in carriera con l'azzurro vincente (2-0) in entrambe le occasioni tenutesi propio in questa stagione: Indian Wells e Montecarlo con Sinner vincente sempre per 2 set a 0.