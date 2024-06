Musetti conquista i quarti di finale al Queen's: Nakashima ko, ora c'è Harris

LONDRA (Inghilterra) - Lorenzo Musetti prosegue la sua avventura al torneo Atp 500 del Queen's a Londra. Il tennista italiano avanza ai quarti di finale dopo aver battuto lo statunitense Brandon Nakashima (numero 63 al mondo) con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 27 minuti. Nel primo serrato primo set l'azzurro ha la meglio proprio al 10° game, Nakashima serve sotto 54 am ai vantaggi Musetti strappa servizio e set dopo 44' di gioco. Ad inizio 2° set Lorenzo vive il primo momento di difficoltà al servizio e lo perde con l'americano che scappa sul 2-0, Musetti recupera il break ma sul 4-4 si trova a servire 15-40 con Nakashima che non si fa pregare: alla seconda opportunità va a segno e poi chiude la frazione 6-4 e portare il match al 3° set. Sul 4-4 Musetti salva 2 palle break e poi si porta 0-40: all'azzurro basta il primo Match-Point per mandare i titoli di coda per regalarsi la sfida contro il britannoco Billy Harris (Wild Card).