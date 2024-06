Sinner più forte di un enorme Struff padrone di casa: è semifinale a Halle!

HALLE (Germania) - Ancora in tre set, ancora con un tie-break perso ma ancora una vittoria per Jannik Sinner che accede alla semifinale del torneo Atp 500 di Halle. Il tennista azzurro ha sconfitto Jan-Lennard Struff (numero 41 al mondo) con il punteggio di 6-2 , 6-7(1) , 7-6(3) dopo 2 ore e 30 minuti in un match durissimo dove il tedesco con il suo servizio hanno procurato diversi problemi a Jannik. Il dato delle palle break annullate è emblematiche: 16 su 18 con le uniche 2 convertite da Sinner sono state nel 1° set. Anche oggi il numero 1 al mondo ha perso il 2° set al tie-break, non giocato al meglio, ma subito in apertura di 3°, come successo ieri contro Marozsan , Jannik ha avuto ben 5 palle break per indirizzare la frazione ma il tedesco con il suo poderoso servizio si è salvato e ha anche sfiorato il suo di break al 6° gioco quando Sinner ha concesso la sua prima palla break. Dopo il primo set Struff è diventato un martello con il suo servizio nei tuoi turni di battuta salvandosi anche in situazione estreme (due volte dal 15-40!) e portando il match al tie-break dove al primo passo falso è stato punito . Il vincente tra Christopher Eubanks e Zhinzhen Zhang sarà il prossim avversario dell'altoatesino.

Sinner-Struff: la diretta

Terzo set: Sinner 7-6(3)

Tie-Break: Subito mini-break per Jannik che non si fa pregare e allunga 3-0! L'italiano rimane gelido anche nel secondo turno di servizio portandosi 5-2. All'8° Sinner ipoteca il tie-break portandosi 6-2 per poi chiuder e7-3.

6-6: Servizio tenuto a 15 e match che si deciderà al Tie-Break

6-5: il tedesco si assicura il tie-break con un altro turno immacolato.

5-5: Sinner non si scompone dalle occasioni mancate a 0 apreggia.

5-4 Struff: Primo momento di difficoltà per Struff dal primo game sotto 0-30, il servizio incide meno, Jannik risponde meglio e ci sono nuovamente 2 palle break sul 15-40. Momento teso e allora ecco ancora il servizio a togliere dai guai il tedesco che tiene il servizio.

4-4: Nessun dramma in questo turno per Sinner

4-3 Struff: Il tedesco non concede nulla nei suoi turni, questa volta a 0.

3-3: Turno questa volta complesso per Jannik che si trova 30-40 (prima palla break concessa) ma esce dal pericolo con il servizio e tiene la battuta.

3-2 Struff: Non si gioca in questo segmento di partita, servizio tenuto a 15 per Struff.

2-2: Altro turno di battuta tenuta comodamente per Jannik.

2-1 Struff: Servizio tenuto a 15 per il tedesco.

1-1: Servizio tenuto a 30 per Jannik.

1-0 Struff: Jannik si porta 0-40 con tre ottime risposta ma Struff ancora una volta le anulla tutte e tre con la prima. Sinner si procura altre 2 palle break ai vantaggi ma ancora una volta il tedesco sopravvive e tiene la battuta

Secondo set: Sinner-Struff 1-1 (6-2, 6-7)

7-6 Struff: domina il tie-break Struff che si aggiudica il secondo set.

6-6 Struff: tiene con un servizio impeccabile Struff che porta il match al tie-break.

6-5 Sinner: si assicura almeno il tie-break Sinner che chiude l'11° game di un set molto equilibrato.

5-5 Struff: primo turno di servizio semplice per il tedesco che resta a contatto.

5-4 Sinner: si rimette avanti Sinner che chiude il 9° game in rimonta dopo esser stato sotto 15-30.

4-4 Struff: si allunga ancora una volta ai vantaggi il game di Struff al servizio che resiste a Jan e mantiene il punteggio in equilibrio

4-3 Sinner: deve ricorrere ai vantaggi Jannik nonostante il 40-0 iniziale.

3-3 Struff: ancora tre palle break per Jannik con Struff che si salva grazie al servizio. Ai vantaggi il tedesco tiene il turno di battuta.

3-2 Sinner: situazione nuova per l'altoatesino che va sotto di 0-30 per la prima volta nel match, nessun campanello d'allarme e 5° game portato a casa.

2-2 Struff: ancora vantaggi nel turno di servizio di Struff, Sinner arriva a palla break, ma il tedesco resiste e pareggia i conti

2-1 Sinner: tutto liscio per Jannik che si riporta avanti con il servizio.

1-1 Struff: ai vantaggi il tennista tedesco riesce a raggiungere la parità.

1-0 Sinner: l'azzurro riparte bene al servizio e conquista il primo game.

Primo set: Sinner-Struff 1-0 (6-2)

6-2 Sinner: Struff annulla due set point, ma alla terza cede all'azzurro che infila un doppio break decisivo per aggiudicarsi il primo set

5-2 Sinner: completa il break Sinner che allunga.

4-2 Sinner: tre palle break per Jannik che non riesce ad affondare il colpo, ai vantaggi arriva la quarta e arriva il primo strappo del match.

3-2 Sinner: torna avanti l'altoatesino che tiene il terzo turno di battuta

2-2 Struff: equilibrio perfetto, Struff si aggiudica il 4° game

2-1 Sinner: scorre liscio anche il 3° game conquistato da Jannik.

1-1 Struff: ottimo il primo turno in battuta del tedesco che pareggia i conti

1-0 Sinner: l'azzurro tiene il servizio e conquista il primo game.

Tutto pronto ad Halle per il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff. Sarà l'azzurro numero 1 al mondo ad iniziare al servizio.

Sinner-Struff: diretta tv e steaming

La sfida tra Sinner e Struff, valida per i quarti di finale del torneo di Halle, è il terzo match in programma sul campo campo centrale il 21 giungno con inizio verso le 17:00 circa. Aarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) oltre alla piattaforma Now e l'app SkyGo.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Sinner-Struff, i precedenti

Sinner e Struff si sono affrontati due volte in carriera con l'azzurro vincente (2-0) in entrambe le occasioni tenutesi propio in questa stagione: Indian Wells e Montecarlo con Sinner vincente sempre per 2 set a 0.