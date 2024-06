Musetti inarrestabile al Queen's, Harris ko: ecco chi sfida in semifinale

LONDRA (Inghilterra) - Dopo lo spettacolo vincente offerto contro Nakashima agli ottavi, Lorenzo Musetti è inarrestabile nell'Atp 500 di Londra e conquista un posto in semifinale superando Lloyd Harris in 6-3, 7-5. Ottimo match per il carrarino n.30 del ranking che ora dovrà vedersela con l'australiano Jordan Thompson, n.43 del ranking, che ha superato in due set per 6-4, 6-3, lo statunitense Taylor Fritz (n.12). Draper-Paul e Korda-Hijikata dall'altra parte del tabellone si giocheranno gli altri due posti per la semifinale.