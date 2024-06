Sinner-Zhang: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

HALLE (Germania) - Jannik Sinner scenderà in campo sabato per giocare la semifinale del torneo Atp 500 di Halle. L'avversario del numero 1 al mondo sarà il cinese numero 42 al mondo Zhizhen Zhang. Un Sinner arrivato alle semifinale sempre lottando in tre set come nell'ultimo durissimo match vinto solo al tie-break contro il tedesco Struff, un'altra sfida da 2 ore e mezza che ha provato l'azzurro: “Ho avuto chance nel secondo e nel terzo set. Nel secondo set sono stato 0-40, ho sbagliato un diritto, sono cose che devi accettare. Sono contento di come ho giocato il tie break del terzo. Ne ho persi diversi in questo torneo, ma ho vinto quello più importante. Sapevo che potevo perdere un tipo di partita così, quindi sono felice. Ho giocato tanto sia ieri che oggi, cercherò di recuperare, voglio che il mio corpo riposi” ha dichiarato nel post-partita. Per Jannik si prospetta un altro match impegnativo alla risposta viste le doti di attaccante e l'ottimo servizio che dispone il cinese oltre al fatto che sarà la prima sfida in assoluto tra i due.