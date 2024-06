Sinner si prende l’ennesima finale: Halle, sarà sfida al grande amico

HALLE (Germania) - Jannik Sinner avanza per la prima volta in finale al torneo Atp 500 di Halle. Il numero 1 al mondo ha sconfitto il cinese Zhinzhen Zhang con il punteggio di 6-4, 7-6(3) dopo un'ora e 40 minuti. Dopo le fatiche vissute contro Marosazn e Struff Jannik questa volta ha evitato il 3° set archiviando il numero 41 al mondo: non ancora brillante come ci si aspetterebbe ma molto solido e concreto nei momenti chiave, Sinner concede ancora qualche errore gratuito, inusuale per lui, per la troppa frenesia ma nel complesso un ottimo match contro un avversario molto offensivo. Domenica la finale contro il grande amico Hubert Hurkacz vincente in semifinale contro Alexander Zverev.