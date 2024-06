Cocciaretto eliminata in semifinale a Birmingham: Putintseva vince in due set

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Finisce in semifinale l'avventura di Elisabetta Cocciaretto al torneo Wta 250 di Birmingham. La tennista italiana è stata sconfitta dalla kazaka Yulia Putintseva (numero 41 al mondo) con il punteggio di 6-2, 6-2 dopo un'ora e 20 minuti. Partita equilibrata nei primi 4 game (2-2) prima che la kazaka cambiasse marcia: sul 40-0 Cocciaretto al servizio la Putintseva cambia marcia e domina la partita vincendo 9 game consecutivi per il 6-2, 5-0. Al 7° gioco Elisabetta prova a restare in partita annullando tre match-point e procurandosi due palle break andando a segno con la seconda (5-2). Ma al turno successivo la Putintseva strappa nuovamente il servizio all'azzurra per chiudere la contesa e andare in finale.