Straordinario Musetti, finale al Queen’s! Chi sfida e quando gioca

LONDRA (Regno Unito) - Lorenzo Musetti non si ferma . Dopo il numero due del seeding De Minaur, Nakashima ed Harris, il tennista toscano numero 30 del ranking Atp ha sconfitto anche l'australiano Thompson , 40ª forza della classifica mondiale, conquistando così la finale del Queen's .

Musetti, chi sfida in finale al Queen's

Impostosi in tre set, vinti con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, Lorenzo Musetti, nell'ultimo atto del torneo in corso di svolgimento sull'erba londinese, se la vedrà contro il vincente della sfida tra gli statunitensi Paul e Korda, rispettivamente numero 13 e 23 del ranking. La sfida è in programma domani alle ore 15.

