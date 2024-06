Sinner-Hurkacz: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

HALLE (Germania) - Jannik Sinner scenderà in campo domenica per giocarsi il titolo del torneo Atp 500 di Halle, quarta finale in stagione, diciottesima in carriera. Il tennista azzurro per la quinta volta in carriera, seconda per quanto riguarda la finale di un torneo, affronterà il suo compagno di doppio proprio ad Halle ovvero Hubert Hurkacz (numero 7 al mondo). Il polacco in semifinale ha eliminato in 2 set il beniamino del pubblico Alexander Zverev. Dopo le fatiche dei primi turni (sempre vinto al 2° set) Jannik ha potuto vivere una partita "tranquilla" contro il cinese Zhang ma contro l'amico Hurkacz sarà tutt'altra storia. Il gioco ma soprattutto il servizio del polacco su questa superficie trovano la loro efficacia: in questo torneo non ha ancora perso un set e lo ha già vinto 2 anni fa. Contro i "big server" Jannik ha faticato in questo torneo (Struff), quindi servirà una prestazione di alo livello da parte del numero 1 del mondo: "Vuol dire molto per me, 4 partite dure per arrivare in finale. Miglior preparazione per Wimbleosn poi avrò una settimana di riposo. Oggi buona partita, più scambi rispetto a ieri ed è quello di cui avevo bisogno. Nei momenti importanti ho cercato di servire bene, lui ha risposto bene e ho dovuto stare molto attento sennò sarei dovuto andare ancora al 3° set. Domani sarà durissima, lui gioca molto bene su questa superficie, serve molto bene e sarà difficile brekkarlo ma sono contento e spero sarà una buona giornata" le parole di Jannik dopo il successo contro Zhang.