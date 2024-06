Musetti-Paul: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

LONDRA (Regno Unito) - Il successo contro l'australiano Thompson ha permesso a Lorenzo Musetti di accedere all'ultimo atto del Queen's . Il 22enne carrarese, che in carriera ha conquistato due tornei Atp, l'Hamburg European Open contro Alcaraz e la Tennis Napoli Cup contro Berrettini, entrambi nel 2022, avrà contro lo statunitense Tommy Paul , numero 13 del ranking mondiale , l'opportunità di mettere in bacheca il terzo titolo . Musetti, che attualmente occupa la trentesima posizione in classifica, è già certo - da lunedì - di scalare al 25° posto, con la possibilità di raggiungere il 21° in caso di vittoria.

Musetti-Paul: diretta tv e streaming

La finalissima del Queen's tra Lorenzo Musetti e Tommy Paul, in programma domenica 23 giugno alle ore 15 sull'erba londinese, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, via satellite, oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire il risultato live della sfida sul nostro sito.

Il tennis LIVE: tutti i match in diretta