Sinner, l’imprevisto è bizzarro: ferma la partita e scoppia a ridere

HALLE (Germania) - Un pomeriggio da incorniciare per il tennis italiano con Lorenzo Musetti che conquista la finale del Queen's e Jannik Sinner quella di Halle. Nella semifinale dell'Atp 500 sull'erba di Germania, il tennista numero 1 del mondo ha superato in due set il cinese Zhizhen Zhang staccando il pass per la quarta finale del suo 2024. Un match che l'altoatesino ha portato a casa con scioltezza pur dovendo gestire al meglio un secondo set che è slittato fino al tie-break. E proprio durante il momento clou all'Owl Arena è accaduto un episodio bizzarro per Jannik.

Sinner, l'episodio ad Halle

Sul 40-40 del 12° game del secondo set, Sinner è al servizio per cercare di andare in vantaggio. Al momento della prima, l'azzurro lancia la pallina in aria e quando sta per impattare viene distratto da uno starnuto partito da un tifoso presente sulla tribuna di Halle. Sinner non procede con la battuta, ferma il gioco e scoppia in una risata che viene seguita dall'avversario e da tutto il pubblico della Owl Arena. Ristabilito l'ordine, Jannik resta glaciale come suo solito e chiude il punto decisivo con un ace.