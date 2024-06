Terminator Sinner: affonda Hurkacz, trionfa a Halle e si prepara a Wimbledon

HALLE (Germania) - Jannik Sinner firma il suo 4° successo stagionale (14° in carriera) vincendo il torneo Atp 500 di Halle, il suo primo trionfo in carriera su erba per il tennista azzurro che sale 37-3 in questa stagione diventando l'8° giocatore nella storia a vincere un torneo dopo essere diventato numero 1 al mondo. Sinner ha sconfitto in finale Hubert Hurkacz (numero 7 al mondo) con il punteggio di 7-6(8), 7-6(2) dopo un'ora e 49 minuti in un match dove Sinner ha mostrato una grande solidità nei propri turni di battuta (una sola palla break concessa) e gran cinismo nei tie-break nel forzare l'avversario all'errore e non dargli opportunità. Le parole di Jannik nel post-partita: "Partita dura, sapevo che avrei dovuto servire bene. Ti capitano due importanti nel set e ho cercato di giocare bene in quei momenti importanti. Ho servito nei momenti importanti alcune buone seconde che potevano fare la differenza e forse è stata lì. Wimbledon? Non vedo l'orsa, avrò più fiducia sull'erba, avrò una settimana per prepararmi".