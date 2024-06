Musetti, sfuma il sogno Queen's: Paul vince in due set

LONDRA (Regno Unito) - Il successo contro l'australiano Thompson ha permesso a Lorenzo Musetti di accedere all'ultimo atto del Queen's . Il 22enne carrarese, però, che in carriera ha conquistato due tornei Atp, l'Hamburg European Open contro Alcaraz e la Tennis Napoli Cup contro Berrettini, entrambi nel 2022, si arrende allo statunitense Tommy Paul , numero 13 del ranking mondiale , in due set con il punteggio di 6-1, 7-6(8). Musetti, che attualmente occupa la trentesima posizione in classifica, da domani scalerà al 25° posto .

Il 2° set

Musetti mette da parte le scorie del primo set e, al servizio, inizia bene il secondo, portandosi sull'1-0. Paul risponde colpo su colpo e sigla prima l'1-1, poi il 2-2. In contemporanea al nuovo sorpasso del toscano, ad Halle - dopo il successo nel doppio di Bolelli e Vavassori - sventola ancora il tricolore italiano grazie a Jannik Sinner, che si è imposto in due set, entrambi vinti al tie-break, contro il polacco Hurkacz. Nel frattempo, a Londra, Paul tiene il servizio e va sul 3-3, quindi rompe l'equilibrio del secondo set, breakkando Musetti e - nel game successivo in battuta - allungando sul 5-3. L'azzurro prova a restare in partita fino all'ultimo, accorcia sul 5-4, pareggia breakkando l'avversario e riportandosi avanti nel proprio turno al servizio. Il seguente 6-6, di fatto, permette allo statunitense di chiudere la pratica al tie-break, vinto con il punteggio di 10-8.

Il 1° set

Mentre Sinner conquista ad Halle il primo set della finale contro Hurkacz, a poco meno di mille chilometri di distanza, a Londra, va in scena l'ultimo atto del Queen's con protagonista Musetti, che si appresta a ricevere il servizio di Paul. Lo statunitense parte fortissimo e, dopo aver vinto il primo gioco in battuta, breakka il toscano, poi firma il 3-0 ai vantaggi. Musetti tiene il servizio, epilogo analogo nel game successivo: il punteggio è di 4-1 per Paul. Il secondo break della sfida nel corso del sesto gioco spiana la strada dell'americano verso il successo nel primo set, chiuso sul 6-1.

Musetti-Paul: diretta tv e streaming

La finalissima del Queen's tra Lorenzo Musetti e Tommy Paul, in programma domenica 23 giugno alle ore 15 sull'erba londinese, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, via satellite, oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire il risultato live della sfida sul nostro sito.

