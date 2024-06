Bolelli-Vavassori è una coppia da sogno! Trionfo Halle, obiettivo Parigi

HALLE (Germania) - Simone Bolelli & Andrea Vavassori vincono il loro 2° torneo stagionale dopo Buenos Aires trionfando sull'erba dell'Atp 500 di Halle! La coppia italiana ha avuto la meglio sul duo tedesco composto da Kevin Krawietz & Tim Puetz con il punteggio di 7-6(3), 7-6(5) dopo un'ora e 43 minuti. Primo set che si decide al tie-break (mai andati ai vantaggi e 0 palle break concesse da entrambe le coppie) dove la coppia italiana grazie al doppio mini-break ottenuto all'8° e 9° punto per portarsi 6-3 e poi chiudere 7-3 dopo 51 minuti. Il copione si ripete anche nel 2° set anche se la coppia tedesca ha avuto 2 palle break sul 15-40 al 7° gioco (3-3) entrambe però salvate da Bolelli. Ancora tie-break dove gli azzurri trovano subito il mini-break al 3° gioco per scappare poi sul 4-1 con un clamoroso rovescio anomalo di Vavassori sulla riga! Il duo tedesco recupera però il mini-break al 9° punto portandosi poi sul 5-5: Bolelli però trova una pazzesca risposta per conquistare Match-Point e poi chiudere proprio con lui a servire e con Vavassori a chiudere a rete.