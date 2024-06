Musetti trova il dolce anche nella sconfitta: la dedica al figlio appena nato

LONDRA (Inghilterra) - Sfuma il sogno del titolo al Queen's per Lorenzo Musetti che comunque esce a testa alta dopo aver giocato un gran torneo. L'azzurro è stato sconfitto in finale da Tommy Paul, queste le sue parole alla premiazione: "Complimenti al mio team, alla mia famiglia che non era qui ma so che mi hanno sostenuto alla tv. Fanno sempre di tutto per sostenermi. Congratulazioni a Tommy, ha meritato di vincere e ha lottato tanto per arrivare a questo livello. Nel 2° set mi sono avvicinato, ho sperato di andare al 3°. Lui sta giocando una stagione eccezionale, mi auguro arrivi in top 10 al più presto - aggiunge - Dedico questa settimana speciale al mio piccolo Ludovico. È stata una delle settimane più belle della mia carriera".