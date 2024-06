Djokovic clamoroso: si allena già a Wimbledon 18 giorni dopo l’operazione al ginocchio!

Djokovic ci crede. Stando alle immagini condivise sui propri profili social dall'account ufficiale di Wimbledon, il tennista serbo è sceso in campo nella giornata di domenica per allenarsi in vista del torneo al via l'1 luglio con finale in programma il 14. Tornato n. 2 al mondo - alle spalle di Sinner che domenica 23 ha conquistato il titolo nel torneo di Halle - Nole ha ripreso la preparazione a soli 18 giorni dall'intervento a cui si è sottoposto in seguito all'infortunio al ginocchio sinistro rimediato al Roland Garros nella sfida contro Cerundolo. Infortunio che lo aveva costretto al ritiro dalla competizione, lasciando inoltre ben pochi margini di speranza di scendere sul campo dell'All England Club.