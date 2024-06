Fognini e Darderi avanzano a Maiorca, out Nardi al terzo set

L'Italia sfiora l'all-in di qualificati agli ottavi di finali all'Atp250 di Maiorca. Sono Fabio Fognini e Luca Darderi i due azzurri che avanzano al turno successivo sull'erba, nulla da fare invece per Luca Nardi , costretto ad arrendersi al terzo set contro l'australiano Rinky Hjikata: 2-6,6-2,5-7 il risultato finale al termine delle due ore di una gara piuttosto combattuta tra i quasi pari merito - rispettivamente alla posizione 73 e 75 - nella classifica Atp. A portare al turno successivo il tricolore ci hanno pensato Fabio Fognini, che ha preso parte al torneo tramite l'utilizzo di una wild card, e Luca Darderi, entrambi con il risultato di due set a zero.

Fognini batte Browuer: affronterà uno tra Eubanks e Mensik

Il 37enne ligure ha raggiunto gli ottavi di finale dell'Atp250 con non poche difficoltà. A tenergli testa dall'altra parte della rete, Gijs Brouwer, alla posizione 190 del ranking. Il match sull'erba si è rivelato tutt'altro che scontato, nonostante il 2-0 finale riportato da Fognini: 7-6,7-6 il risultato finale, con entrambi i set decisi al tiebreak - 7-4 il primo e 7-5 il secondo - con l'italiano che si è concesso due palle matchpoint, ponendo con la terza la parola fine sul match. Ad attenderlo al prossimo turno ci sarà il vincitore della sfida tra Christopher Eubanks, reduce dai quarti ad Halle e soprattutto campione in carica a Maiorca, e Jacub Mensik. Il verdetto per il tennista azzurro arriverà al termine del match in programma nella mattinata di domani.

Darderi non delude: Martinez battuto, adesso testa ad Ofner

Agli ottavi dell'Atp250 ci è finito anche Luca Darderi. Il 22enne n.37 Atp si è imposto sullo spagnolo Pedro Martinez per due set a zero: 5-7,5-7 il risultato alla fine di due ore di partita. Il prossimo sfidante del tennista azzurro sarà l'austriaco Sebastian Ofner, n.54 ATP che ha eliminato lo spagnolo Jaume Munar per due set a uno. Il percorso degli italiani proseguirà sulle orme di Fognini e Darderi a Maiorca, in un Atp250 che non sarà esente da possibili sorprese.