Bolelli-Vavassori, la miglior coppia per Wimbledon e Parigi. Volandri però...

Nella Race che li rivede in testa, sono in minoranza. Quattro su dieci… Non so se il dato abbia valore scientifico, non credo, o se vada trattato secondo un profilo sociale, ma nel doppio di oggi vince la promiscuità, che va quasi sempre a scapito del prodotto nazionale. Bole e Wave sono una coppia di fatto, creata dal nulla sul forte legame dell’amicizia, ma pensata per dare una soluzione a un bel po’ di problemi che l’arte doppistica non tiene mai in gran conto. Una coppia nazionale, una delle quattro (su dieci, appunto) presenti nella classifica di coppia. Nata come progetto del miglior “made in Italy” per arrivare tra le otto delle Finals, pronta per una Davis che forse non li chiamerà per l’atto finale, ma che i due potrebbero affrontare dall’oggi al domani, senza particolari stress. E in grado rappresentare il nostro tennis ai Giochi Olimpici , con possibilità di medaglia inclusa. Non è poco per due che, fino a un anno fa erano amici in cerca di un destino. Ne parlarono a fine Roland Garros 2023, e decisero che il modo più semplice per rendere quel destino comune era di trasferirlo sui campi del Tour, insieme con la loro fratellanza.

Ora, Simone e Andrea si sono ripresi il vertice della Race con la seconda vittoria stagionale. Hanno sbaragliato il campo ad Halle , sull’erba, dopo il primo titolo colto a Buenos Aires, sulla terra rossa. Contano di più, però, le vittorie non ottenute, perché indicano che il livello della coppia è il più alto dai tempi di Pietrangeli e Sirola (vincitori a Parigi nel 1959, finalisti anche nel 1955 e a Wimbledon nel 1956) e anche di Panatta e Bertolucci , che in Davis erano quasi imbattibili, ma giocavano in torneo con l’accordo che se uno dei due fosse avanzato nel tabellone del singolare, avrebbero mollato il doppio. Bole e Wave in questi sei mesi di cammino comune, che li sta avvicinando rapidamente ai valori che ritengono di poter esprimere, hanno raggiunto due finali Slam (Melbourne e Parigi) e giocato semifinali importanti a Indian Wells e Roma, e anche a Rio. A un passo dai Championships, Halle offre stimoli giusti per sentirsi primattori anche sull’erba. Hanno battuto Kevin Krawietz e Tim Puetz, tedeschi, sesti nella Race e seconda coppia nazionale, davanti ai belgi Gille e Vliegen, settimi, e ai francesi Doumbia e Reboul, noni. Di buono c’è che le coppie che quest’anno li hanno superati - Bopanna-Ebden in Australia, Arevalo-Pavic a Parigi e a Roma, Granollers-Zeballos a Indian Wells - ai Giochi non ci saranno, non in siffatte formazioni quanto meno. Alcuni di loro hanno compagni di buon livello, con i quali però non giocano da mesi. Ebden, australiano, può fare coppia con Thompson, alleato di Korda sul circuito; il croato Pavic riprovarci con Metkic, che ora fa coppia con l’olandese Koolhof. Altre coppie sono apparse un po’ allo stremo… I brasiliani Melo e Matos fanno 79 anni in due, i kazaki Bublik (russo di nascita) e Nedovyesow (ucraino) potrebbero risultare pericolosi, ma si ostinano a non giocare assieme. Altre coppie si formeranno lì per lì, e alcune di esse potrebbero avere un impatto robusto sul tabellone olimpico. Come Medvedev e Rublev, se mai decidessero di giocare.... Meno i due Tsitsipas, Stefanos e Petros, giunti ai quarti del Roland Garros, ma vincitori di un solo match nei sette tornei precedenti.

Aspettiamo… La storia è ancora da scrivere. Per la Davis dipende tutto dal modulo scelto dal capitano, e Volandri sembra amare di più il 4-1 (quattro singolaristi, un doppista) del 3-2 (un singolarista in meno, un doppista in più). Non faranno polemiche per questo Vavassori, entrato da ieri nella Top Ten della specialità, al decimo posto, e Bolelli, risalito fino alla undicesima posizione (era stato ottavo quando vinceva gli Australian Open con Fognini, nel 2015). Il prodotto nazionale accetta le regole, piacciano o meno. E la strada offre altre occasioni. Intanto, per la fase a gruppi del 12 settembre a Bologna (contro Cile, Canada e Svezia) i due ci sono. Per la finale di Malaga si vedrà, torneranno disponibili Sinner e Berrettini ed è possibile che la scelta cada su un doppio creato dagli stessi singolaristi, come l’anno scorso con Sinner e Sonego. Le mire di Bole e Wave non cambiano. Wimbledon, i Giochi, US Open e le Finals… "Halle è un torneo importante - ha detto Vavassori -, uno di quelli che speri, un giorno, di riuscire a vincere. Ce l’abbiamo fatta. Siamo in corsa per tutto, e quello che ci piace di più è che stiamo migliorando, stiamo crescendo a vista d’occhio".

Vavassori-Bolelli: un legame scritto nel destino

È Davide, il padre di Vavassori a tessere il filo della coppia. Coach di lunga data, il tennis in casa da sempre, sin dai tempi di nonno Arduino. C’è Della Tommasina ad assisterlo e la preparazione dei match molto somiglia a quella di Sinner, studio degli avversari, dettagli da tenere a mente, attenzione ai particolari. I due si ritroveranno a Wimbledon, dove Wave si è già recato per tentare la strada delle qualifiche in singolare (vi riuscì nel 2022, e perse contro Tiafoe nel primo turno del tabellone). Bolelli si è preso una settimana di riposo, a Montecarlo, con la moglie Ximena. Vive di fianco a Sinner, stessa casa, stesso pianerottolo. Ma nella sua vita un Vavassori c’è sempre stato, sin da quando mosse da Budrio per diventare tennista nel centro di Palazzolo sull’Oglio. Accademia Vavassori. Ettore, non Davide e nemmeno Arduino. Ma la griffe conta, volete mettere?

