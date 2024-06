Sonego e Cobolli superano il primo turno a Eastbourne. Darderi ko a Maiorca

Si arresta la rincorsa di Luciano Darderi al "Mallorca Championships" , torneo Atp250 con un montepremi complessivo pari a 932.135 euro, che si sta disputando sui prati dell'isola dell Baleari in Spagna. Ultimo appuntamento assieme ad Eastbourne, in cui sono ancora impegnati Cobolli e Sonego entrambi reduci da una vittoria, per completare la preparazione in vista di Wimbledon, uno dei tornei più importanti che prenderà ufficialmente il via l'1 luglio. Il giovane azzurro esce dunque sconfitto agli ottavi di finale contro l'austriaco Sebastian Ofner , al gradino 54 del ranking internazionale.

Darderi alza bandiera bianca, domani tocca a Fognini

L'azzurro lascia ufficialmente l'Atp250 di Maiorca, a seguito della sconfitta rimediata per 2-0 contro Ofner: 6-3,7-5 il risultato finale al termine del match durato un'ora e venti minuti, che spezza le speranze di progredire nel torneo per il numero 37 del mondo. Primo set a senso unico per l'austriaco, diversamente dal secondo in cui Darderi ha tentato fino all'ultimo di riprendere il match sfiorando il tie-break sul 6-5 per Ofner. Nulla da fare all'ultimo set, in cui l'italo-argentino è rimasto a secco ed ha concesso il matchpoint al suo avversario. Nella giornata di domani toccherà all'altro italiano ancora in gara in Spagna: Fabio Fognini, approdato al torneo mediante l'utilizzo di una wild card, affronterà Jacub Mensik, con il tennista ceco che ha ribaltato i pronostici iniziali battendo lo statunitense Christopher Eubanks, campione in carica dell'ultimo torneo a Maiorca.

Esulta Cobolli ad Eastbourne, esordio ok anche per Sonego

Doppio esordio e doppia vittoria azzurra al 'Rothesay International', torneo Atp 250 sull'erba al Devonshire Park in Gran Bretagna. Il 22enne romano, n.49 nel ranking internazionale Atp inizia la sua avventura nel torneo al meglio, battendo il francese n.68 dell'Atp Arthur Rinderknech per due set a zero: 6-4,7-5 il risultato con cui Cobolli ha portato a casa la vittoria staccando il pass per gli ottavi di finale, in cui affronterà l'inglese Giles Hussey. Avanza nel tabellone anche Lorenzo Sonego, battendo Henry Searle con il punteggio di 2-0: 6-3,6-2 il risultato finale del match durato poco piu di un'ora. Decima vittoria stagionale per l'italiano classe '95, con l'ultima che lo porterà agli ottavi di finale ad Eastbourne in cui sfiderà l'australiano Max Purcell, n.94 nel ranking Atp, contro cui cercherà di ottenere per la prima volta in stagione il secondo successo Atp.