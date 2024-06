Sinner "aiuta" Djokovic: allenamento insieme a Wimbledon, come sta il serbo

LONDRA (Inghilterra) - Ultimi allenamenti prima dello start ufficiale a Wimbledon con Jannik Sinner al lavoro per presentarsi al meglio al terzo Slam tennistico della stagione. Dopo il primo successo sull'erba nell' Atp 500 di Halle, il nuovo numero uno al mondo ha avuto modo di testare il Centre Court londinese sul quale, molto probabilmente, scenderà in campo per diverse volte nel corso del torneo visto il primato nel ranking. Dall'altra parte della rete però non c'era un avversario qualsiasi, ma Novak Djokovic. Il serbo, sorpassato nelle scorse settimane da Jannik nella classifica Atp, sta verificando le sue condizioni dopo l’infortunio patito al Roland Garros e il conseguente intervento al menisco.

Segui il tennis LIVE

Sinner si allena con Djokovic, c'è Alcaraz

Il numero 1 al mondo, di bianco vestito, è sceso in campo nel primo pomeriggio, al termine della sessione di allenamento del suo grande amico, Carlos Alcaraz, l'ultimo vincitore dei Championships, l'uomo da battere anche quest'anno secondo i bookmakers locali. Lo spagnolo ha abbracciato e salutato Sinner per poi intrattenersi anche con Djokovic, sceso in campo con una vistosa fascia elastica grigia, a protezione del ginocchio destro appena operato. Reduce dal successo di Halle, Sinner è apparso in gran forma, già a suo agio anche sul prato del Centre Court. Non casuale la scelta dello sparring di giornata: Djokovic lo ha eliminato nelle ultime due edizioni: due anni fa rimontando lo svantaggio iniziale di due set, nella semifinale di 12 mesi fa in tre set. Restano da verificare le condizioni del serbo, che non ha ancora sciolto totalmente le sue riserve sulla sua partecipazione.

Sinner-Djokovic, com'è andato l'allenamento

Secondo quanto riportato da Supertennis Jannik avrebbe vinto il set di allenamento con il risultato di 6-3, con Nole che ha giocato con una vistosa fascia elastica a protezione del ginocchio destro. Il serbo si è mostrato sorridente dopo l'allenamento. "Sto bene", ha detto a un gruppo di giornalisti e ha dato appuntamento a domani per il sorteggio. Sinner è apparso in gran forma contro Nole, che ha sconfitto l'azzurro nelle ultime due edizioni dei Championships. Se dovesse confermare la sua presenza, come tutto lascerebbe presagire dopo il test di oggi, Djokovic sarebbe testa di serie numero 2 e dunque dalla parte opposta del tabellone rispetto a Sinner che troverebbe nella sua metà del main draw uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.