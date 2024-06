Paolini travolge Boulter: è in semifinale a Eastbourne

EASTBOURNE (Regno Unito) - Jasmine Paolini, numero 7 del ranking e 3 del seeding, approda alle semifinali del 'Rothesay International', torneo WTA 500 con 922.573 dollari di montepremi e che si sta disputando sull’erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento - insieme a Bad Homburg - per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon.