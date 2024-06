Paolini, sfuma la prima finale sull'erba: Kasatkina vince a Eastbourne

Niente da fare per Jasmine Paolini. Scesa in campo a caccia della prima finale su erba in carriera, la tennista azzurra n. 7 al mondo si arrende alla russa Darja Kasatkina con lo score finale di 6-3, 5-7, 3-6 (ai quarti, Paolini aveva battuto la britannica Katie Boulter). Una sconfitta in rimonta dunque che ha visto la n. 14 WTA riaprire i conti dopo aver ceduto al primo set. Si spegne dunque il sogno di raggiungere l'ultimo atto del WTA 500 di Eastbourne, ultimo appuntamento insieme a insieme a Bad Homburg per perfezionare la preparazione a Wimbledon. In finale, Kasatkina affronterà la canadese Leylah Fernandez, reduce dal successo contro la statunitense Madison Keys.