Sinner intimo: “Lo trovo malsano, è una forma di menzogna. Meglio vivere senza”

"Al sud ho imparato lo stile italiano"

Un simbolo italiano nel mondo, ma Jannik da molti è considerato un italiano atipico: "È vero che all’inizio non era semplice. Ero un po’ diverso dagli altri, sia in campo che fuori, piuttosto chiuso. Da dove vengo io, la gente va a letto presto. Mentre la maggior parte degli italiani rimane sveglia fino a tardi. Quando sono partito per il sud Italia per allenarmi, ho imparato lo “stile italiano”. Ma non ho mai cercato di cambiare per compiacere nessuno, ho fatto quello con cui ero più a mio agio. Cerco costantemente di imparare cosa funziona meglio per me, per il mio corpo e per le persone intorno a me. Sono come sono. Se alla gente piace il mio modo di essere, bene. Altrimenti, va bene. Ovviamente è diverso se nel mio ambiente mi dicono che questo o quello non va bene. Ora cercherò di capire e adattarmi. Ma non cambierò per estranei che mi criticano". Un Sinner che dal liceo ha imparato cosa significhi il sacrificio: "Mi alzavo alle 5 del mattino. Era molto, molto lontano. Prendevo due treni e due autobus solo per arrivarci, più di due ore di viaggio di andata, la stessa cosa al ritorno. In totale, quasi quattro ore e mezza. Ma non mi sono mai lamentato e non ho mai voluto smettere, faceva parte della mia educazione scolastica e gli insegnanti mi hanno sempre aiutato a conciliare studio e tennis. E poi, non ci andavo molto spesso a causa dei tornei di tennis. Prendevo molte lezioni per corrispondenza e ci andavo soprattutto per compiti e esami. Inoltre, è lì che ho incontrato il mio migliore amico. In generale, volevo imparare. Ed è nel mio carattere vedere il bicchiere mezzo pieno, prendere il positivo da ogni situazione. Inoltre, avevo buoni voti. Fortunatamente perché i miei genitori controllavano".