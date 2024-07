Sinner-Hanfmann: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Tutto pronto per il singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena da lunedì sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Jannik Sinner primo favorito (prima volta nella storia che un italiano parte prima testa di serie a Wimbledon) al debutto sfiderà il tedesco Yannick Hanfmann e, in caso di qualificazione, può incrociare nel secondo turno Matteo Berrettini, che affronterà l'ungherese Marton Fucsovics.