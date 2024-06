ATP Challenger Tour: Gomez e Jianu, sfida di street tennis sotto il Cavallo di Leonardo

Ancora prima del match "ufficiale", la finale dell'ASPRIA Tennis Cup - Trofeo BCS, il Challenger organizzato presso l'ASPRIA Harbour Club, ha vissuto un gustoso antipasto. Nella mattinata di sabato 29 giugno, infatti, Federico Agustin Gomez e Filip Cristian Jianu si sono fronteggiati in una sfida di street tennis: nel suggestivo scenario dell'Ippodromo Snai San Siro è andato in scena così il "Guerriglia ATP Challenger". In un insolito avvicinamento al match, i due atleti hanno varcato i cancelli in ferro battuto dell'ippodromo e hanno dato vita ad uno scambio inedito di colpi all’ombra del maestoso Cavallo di Leonardo, offrendo un inatteso spettacolo ad appassionati e curiosi.