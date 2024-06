Djokovic si conferma a Wimbledon: "Nessuna ricaduta, il ginocchio..."

LONDRA (Regno Unito) - Alla fine, fugato ogni dubbio, Novak Djokovic, a meno di un mese dal ritiro dal Roland Garros, con conseguente intervento al ginocchio, sarà regolarmente al via del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena da domani sui campi in erba dell'All England Club di Londra. È stato lo stesso campione serbo, attuale numero due del ranking Atp, alle spalle dell'azzurro Jannik Sinner, a confermarlo: "Il ginocchio ha risposto bene, non ho avuto nessuna ricaduta. Perché, dunque, non darmi una possibilità?".