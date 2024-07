Sinner-Berrettini a Wimbledon! Quando e dove vedere il derby azzurro in tv

LONDRA (Inghilterra) - Jannik Sinner debutta con vittoria a Wimbledon e si regala il derby contro Matteo Berrettini al 2° turno. La sfida tutta azzurra andrà in scena mercoledì (orario da definire) in diretta su Sky Sport e Now oltre all'app Sky Go.

Sul campo numero 1 il tennista azzurro ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann (numero 86 del mondo) con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 6-3 in 2 ore e 57 minuti. Buona vittoria per Jannik malgrado un 3° set da dimenticare ed un match complessivamente ricco di tanti errori inusuali per il tennista azzurro. Sinner che però ha anche messo a segno un clamoroso passante in scivolata di rovescio (che si candida al punto del torneo) nel game decisivo nel 4° set per poi strappare il servizio al coraggioso avversario.

Le dichiarazioni di Sinner a fine match

"Il supporto dei tifosi è stato straordinario oggi, lui ha giocato molto bene e non è stato facile, spero di alzare il livello nel secondo turno. Sull'erba non si può sempre controllare tutto alla perfezione, sono stato comunque contento della mia reazione nel quarto set. È un privilegio per me essere qui da testa di serie numero uno, è una sensazione splendida, però ogni match parte da 0-0, ognuno vuole vincere e io devo giocare ad un livello altissimo. Matteo al prossimo turno? Lui ha fatto finale qui, sa come giocare su questa superficie, sarà una bella sfida, ma ogni giornata è differente e vediamo cosa succederà"- ha dichiarato Sinner subito dopo la vittoria contro Hanfmann.