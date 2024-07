Sinner rivela: “Ho pianto dopo aver perso contro Alcaraz”. Su Wimbledon 2024...

"Lacrime di felicità? Non le ho ancora avute. Ho pianto dopo aver perso contro Carlos Alcaraz agli US Open, un po’ anche al Roland Garros . Ci sono sempre momenti in cui provi emozioni che non vuoi, nello spogliatoio o a volte quando sei in auto per il trasferimento o anche nella stanza d’albergo da solo. Significa che ti importa dello sport . Significa che vuoi raggiungere questo livello. In realtà adesso sono più rilassato dopo una sconfitta rispetto a quando ero più giovane, perché so di poter provvedere a me stesso e alla mia squadra.". Sono le parole di Jannik Sinner , in un'intervista concessa al Times sabato scorso - mentre l'Italia di Spalletti era impegnata negli ottavi degli Europei contro la Svizzera (“Ah, eccomi qui. Anche quando guardo il calcio…”) - e diffusa oggi, nella giornata d'esordio a Wimbledon .

" Stava già giocando a tennis meglio di me - prosegue l'azzurro numero uno del ranking mondiale sull'amico-rivale spagnolo -. Ricordo ancora la partita. Aveva 15 anni, due anni più giovane di me , il che a quell’età è un’enorme differenza, ho pensato di sicuro che fosse qualcosa di speciale", conclude Sinner.

Su Wimbledon

"Non ci sono segreti tra di noi. Penso che questa combinazione li renda la migliore squadra con cui abbia mai lavorato e sono pronto a dare il 100%. C'è stato molto duro lavoro dietro. Ecco perché sono qui adesso. Dico sempre che ho con me le persone che amo davvero e voglio condividere tutto con loro. Il resto è quello che è. Mi sento molto sicuro quando torno a casa. Sono il favorito a Wimbledon? Non lo so. Se Djokovic ritrova la fiducia nel suo corpo sarà molto difficile da battere. Alcaraz ha vinto qui l'anno scorso. Anche io ho le mie chance esattamente come loro, certo, ma vediamo. A tutte queste domande verrà data risposta nelle prossime due settimane", aggiunge Sinner sullo Slam britannico.

Sulla famiglia

"Vengo da una famiglia normalissima. Penso che la cosa più sorprendente sia che non siamo cambiati. Mi hanno sempre sostenuto ma, quando tornavo da scuola, i miei genitori non c'erano mai perché erano al lavoro, quindi mi preparavo per andare a sciare. Perché ho lasciato lo sci? Fai un errore e sei fuori e non mi è mai piaciuto essere terzo, quarto o quinto. Quindi ad un certo punto ho deciso che preferivo il tennis, perché potevo commettere errori e vincere comunque. Quanto è importante essere indipendente? Non mi è mai piaciuta la sensazione di usare i soldi dei miei genitori. Come hanno preso il mio trasferimento a Bordighera? Ho detto loro che lì andava tutto bene. Inoltre, avevano un cane e io adoro gli animali"