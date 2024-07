La Sabalenka si ritira da Wimbledon: "Ho il cuore spezzato"

LONDRA (Regno Unito) - Aryna Sabalenka , tennista bielorussa numero tre del ranking Wta e accoppiata alla statunitense Bektas nel primo turno, si ritira da Wimbledon per il problema alla spalla che l'aveva già costretta al forfait nei quarti a Berlino contro Anna Kalinskaya, la fidanzata di Jannik Sinner. È la stessa 26enne fuoriclasse natia di Minsk, due volte vincitrice degli Australian Open (tre, considerando il doppio, specialità in cui ha conquistato anche gli Is Open) a darne l' annuncio per mezzo di una storia pubblicata sul proprio account ufficiale Instagram dopo che, nei giorni scorsi, aveva fatto sapere di non essere al 100% e di avere difficoltà al servizio. Questa mattina, nell'ultimo allenamento sull'erba londinese, ha maturato la decisione di gettare definitivamente la spugna. A prendere il suo posto sarà Erika Andreeva , che parteciperà come Lucky Loser.

La storia Instagram della Sabalenka

"Ho il cuore spezzato nel dover annunciare a tutti voi che non potrò giocare a Wimbledon quest'anno. Ho provato di tutto per prepararmi ma sfortunatamente la mia spalla non collabora. Oggi mi sono spinta al limite negli allenamenti per fare del mio meglio, ma la mia squadra mi ha spiegato che giocare avrebbe solo peggiorato le cose. Questo torneo significa tantissimo per me e prometto che tornerò più forte che mai l'anno prossimo", le parole scritte da Aryna Sabalenka in una storia Instagram su sfondo nero e con un cuore a chiosare il sofferto annuncio.

