Sinner-Berrettini: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Italia protagonista a Wimbledon. Al secondo turno dello Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club, infatti, è subito derby azzurro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il numero uno al mondo ha superato all'esordio il tedesco Hanfmann mentre il tennista romano ha battuto l'ungherese Fucsovics. Due partite dall'andamento molto simile, con gli italiani avanti di due set che perdono il terzo e poi vincono al quarto dopo tre ore di dura battaglia. Il 22enne di San Candido, dopo il successo all'Australian Open (primo italiano a vincere a Melbourne e secondo azzurro a trionfare in uno Slam dopo Adriano Panatta al Roland Garros 1976) e l'eliminazione in semifinale sulla sabbia parigina per mano di Carlos Alcaraz (poi vincitore del torneo), vuole trionfare anche nel torneo più importante al mondo e arriva all'appuntamento molto carico dopo il successo all'Atp 500 sull'erba di Halle (Germania). Berrettini, invece, finalista a Wimbledon nel 2021, quando venne battuto da Djokovic dopo essersi aggiudicato il primo set (7-6 4-6 4-6 3-6), sembra ormai essersi messo alle spalle i problemi fisici e fin qui in stagione ha trionfato all'Atp 250 di Marrakech e ha perso in finale a Phoenix (5 7 6-7 contro il portoghese Nuno Borges) e a Stoccarda (6-3 6-7 4-6 contro l'americano Jack Draper).

Le dichiarazioni della vigilia A proposito del derby contro Berrettini, Jannik Sinner dopo il successo contro Hanfmann ha commentato: "Sarà un match sicuramente molto difficile perché lui sa come si gioca su questa superficie. Io spero di riuscire ad alzare il livello del mio tennis e avere più ritmo. Oggi ho fatto qualche errore nel terzo set, ma poi ho chiuso in crescendo: un finale di partita che mi dà fiducia per il proseguo del torneo". "Se penso di poter battere Jannik? Certo, altrimenti non scenderei in campo – ha commentato invece Berrettini –. Servirà una delle mie migliori prestazioni, conoscendo le sue grandi qualità e quanto sia migliorato in tanti aspetti del suo gioco. Non essendo testa di serie mi aspettavo un sorteggio come questo e so che sarà difficile, ma sinceramente non credo che lui sia contento di trovarmi al secondo turno. Ci alleniamo e giochiamo a tennis per partite come questa". Wimbledon: Berrettini, Sonego e Fognini volano al secondo turno. Arnaldi ko

I precedenti tra Sinner e Berrettini L'unico precedente tra i due risale al Masters 1000 di Toronto dello scorso anno, con il tennista di San Candido che ebbe la meglio sul cemento canadese con il punteggio di 6-4 6-3. Wimbledon, Sinner-Berrettini: diretta tv e streaming La sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini è in programma mercoledì 3 luglio, con orario e campo ancora da definire. Il derby azzurro sull'erba di Wimbledon sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. Wimbledon, la regola per l'abbigliamento dei tennisti: c'entra il sudore

