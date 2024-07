Wimbledon 2024 da record: il montepremi e quanto guadagna il vincitore

Wimbeldon 2024: i premi in denaro

Per rendere ricchi i vincitori, già potrebbe bastare la coppa (torneo maschile) o il piatto (torneo femminile) del torneo di Wimbledon. I quasi 60 milioni di montepremi saranno divisi tra i 256 partecipanti del torneo, con i 128 del tabellone maschile che riceveranno premi in denaro identici a quelli del tabellone femminile. Al vincitore spetteranno 3.185.897 euro, mentre al Finale 1.651.946 euro, al Semifinale 843.672 euro, ai Quarti 442.485 euro, agli Ottavi 266.671 euro, al Terzo turno 168.734 euro, al Secondo turno 109.736 euro e al Primo turno 70.797 euro. "Sono particolarmente lieta che siamo stati in grado di aumentare i montepremi anche per il torneo in carrozzina, quadruplicati a 1 milione di sterline per la prima volta" ha detto Deborah Jevans, presidente dell'All England Club, per poi aggiungere: "L'interesse per la partecipazione a Wimbledon non è mai stato così grande, con una richiesta senza precedenti di biglietti".

La sfida Sinner-Berrettini a Wimbledon 2024

L'Italia è protagonista a Wimbledon. Al secondo turno dello Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club, infatti, si assisterà al derby azzurro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. A proposito del derby contro Berrettini, l'altoatesino dopo il successo contro Hanfmann ha commentato: "Sarà un match sicuramente molto difficile perché lui sa come si gioca su questa superficie. Io spero di riuscire ad alzare il livello del mio tennis e avere più ritmo. Oggi ho fatto qualche errore nel terzo set, ma poi ho chiuso in crescendo: un finale di partita che mi dà fiducia per il proseguo del torneo".Mentre Berrettini ha commentato: "Se penso di poter battere Jannik? Certo, altrimenti non scenderei in campo. Servirà una delle mie migliori prestazioni, conoscendo le sue grandi qualità e quanto sia migliorato in tanti aspetti del suo gioco. Non essendo testa di serie mi aspettavo un sorteggio come questo e so che sarà difficile, ma sinceramente non credo che lui sia contento di trovarmi al secondo turno. Ci alleniamo e giochiamo a tennis per partite come questa". La sfida tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini è in programma mercoledì 3 luglio, con orario e campo ancora da definire.