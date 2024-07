Rublev perde la testa anche a Wimbledon e si spacca la racchetta sul ginocchio

LONDRA (Inghilterra) - Il colpo di scena del primo turno di Wimbledon è arrivato oggi dal campo numero 2 dell'All England Club con l'eliminazione di Andrei Rublev . Il russo è stato sconfitto dell'argentino Francisco Comesana per 6-4 , 5-7 , 6-3 , 7-6 in una partita dove il numero 6 al mondo ha riproposto quello che ormai è il suo copione preferito in questo 2024: quando gioca male cerca di farsi del male. Anche oggi Rublev ha perso le staffe con se stesso. Nel 2° set (1-1) si trova sotto 3-1, serve 30-40 e sulla risposta dell'avversario stecca malamente di rovescio spedendo la palla fuori: break Comesana, 4-1 e Rublev che si prende violentemente a racchettate la coscia sinistra per 7 volte . Non la prima volta in questa stagione che il russo si punisce fisicamente dopo un errore in un match dove non riesce a trovare continuità.

Rublev: "Fan preoccupati? Sto bene, grazie"

Lo sfogo di Rublev ha fatto il giro del mondo tanto da far preoccupare i tifosi, in conferenza stampa gli è stato riferito della preoccupazione della gente e questa è stata la sua risposta: "Non lo farei se potessi colpire la racchetta sul campo. Perché non ci è permesso colpire sull'erba... quindi non so... in quel momento non ce la facevo più. Avevo bisogno di sfogare le emozioni. Ma grazie. Va tutto bene...Non guardo quel tipo di video. Non si tratta solo di guardare i video. In generale si tratta di cercare di migliorarsi. È un processo e ci vuole tempo".