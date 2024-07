Sinner spietato, Berrettini lotta ma si arrende: il numero 1 avanti a Wimbledon

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Nel secondo turno di Wimbledon , Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club, il derby azzurro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini va al numero uno al mondo che, dopo aver superato all'esordio il tedesco Hanfmann , ha battuto in quattro set (tre decisi al tie-break) il connazionale con il punteggio di 7-6 7-6 2-6 7-6 in 3 ore e 46 minuti di dura battaglia. Il 22enne di San Candido vola ai sedicesimi di finale e giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic , numero 52 del ranking Atp , che ha vinto in cinque set contro Griekspoor . Finisce, invece, l’avventura di Berrettini in questa edizione di Wimbledon: il romano, dopo aver trionfato all’esordio contro l'ungherese Fucsovics , è stato protagonista di una grande prestazione contro l’altoatesino ma si è dovuto arrendere al numero uno del mondo.

Le dichiarazioni della vigilia

A proposito del derby contro Berrettini, Jannik Sinner dopo il successo contro Hanfmann ha commentato: "Sarà un match sicuramente molto difficile perché lui sa come si gioca su questa superficie. Io spero di riuscire ad alzare il livello del mio tennis e avere più ritmo. Oggi ho fatto qualche errore nel terzo set, ma poi ho chiuso in crescendo: un finale di partita che mi dà fiducia per il proseguo del torneo". "Se penso di poter battere Jannik? Certo, altrimenti non scenderei in campo – ha commentato invece Berrettini –. Servirà una delle mie migliori prestazioni, conoscendo le sue grandi qualità e quanto sia migliorato in tanti aspetti del suo gioco. Non essendo testa di serie mi aspettavo un sorteggio come questo e so che sarà difficile, ma sinceramente non credo che lui sia contento di trovarmi al secondo turno. Ci alleniamo e giochiamo a tennis per partite come questa".

