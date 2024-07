Sinner incredulo, il tifoso lo spiazza: “Ora facciamo per bene la firma”

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Jannik Sinner vuole essere protagonista anche a Wimbledon. Il 22enne di San Candido, dopo aver superato il tedesco Hanfmann all'esordio, al secondo turno se la vedrà contro il connazionale Matteo Berrettini in un derby tutto italiano da non perdere. L'altoatesino pian piano ha scalato la classifica e vittoria dopo vittoria è balzato in vetta. Protagonista di un 2023 da sogno, a novembre ha trascinato l'Italia al successo in Coppa Davis, riportando l'Insalatiera nel nostro Paese 47 anni dopo la prima storica volta, quando Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, con Nicola Pietrangeli capitano non giocatore, trionfarono in Cile (1976). Non è stato da meno il nuovo anno, che lo ha visto subito campione nel primo Slam stagione: con la vittoria all'Australian Open l'altoatesino è diventato il primo azzurro di sempre a vincere a Melbourne e il secondo italiano a trionfare in uno Slam dopo Adriano Panatta, vincitore al Roland Garros nel 1976. Poi ancora successi, a Rotterdam, Miami ed Halle. Proprio il trionfo sull'erba tedesca fa ben sperare in ottica Wimbledon, dove il numero uno al mondo, ça va sans dire, è l'uomo più atteso.