Fognini magico, Ruud battuto in quattro set: è terzo turno a Wimbledon!

LONDRA (Inghilterra) - La terza giornata di Wimbledon regala al tennis italiano un bellissimo derby sul centrale tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini . A sventolare il tricolore in anticipo sull'erba londinese è però un magico Fabio Fognini che in quattro set conquista il terzo turno del terzo Slam dell'anno superando Casper Ruud. Super prestazione, con finale pieno di colpi di scena per il 37enne sanremese che continua il suo cammino sui campi dell'All England Club.

Fognini al terzo turno, ok Alcaraz

Un vero e proprio capolavoro quello del 37enne sanremese che nei primi due si porta in 6-4, 7-5 sul 2-0. Nel terzo set arriva un doppio break e il match point, ma Ruud non crolla e rimonta accorciando con un netto 7-1 al tie-break. Nel momento più difficile Fabio reagisce e sul 4-3 stampa il break che lo porta a servire nuovamente per il match, questa volta con successo dopo oltre 3 ore e dieci di gioco. Per conoscere il proprio avversario dovrà attendere la sfida tra Lorenzo Sonego e Roberto Bautista Agut. Se il piemontese dovesse farcela, Wimbledon 2024 metterebbe in scena il terzo derby tutto italiano dopo quello atteso in serata e Musetti-Darderi. Tutto facile per Carlos Alcaraz che in tre set si libera di Vukic proseguendo il suo cammino nel tabellone.

