Paolini, continua il sogno Wimbledon: prossima avversaria una 'vecchia' conoscenza

Jasmine Paolini avanza per la prima volta al terzo turno di Wimbledon. La tennista azzurra ha superato in 2 set la belga Greet Minnen, con il punteggio di 7(7)-6(5), 6-2. La n. 7 WTA si è così aggiudicata un match che ha conosciuto una prima frazione di gara in salita, per poi risolversi nel secondo set. Una gara durata oltre un'ora e mezza, con il il 59% di punti vinti sulla prima e il 52% sulla seconda, contro il 51% e 38% della belga.