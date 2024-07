Sinner, inchino e ordine Berrettini: "Ora vatti a prendere Wimbledon"

LONDRA (Inghilterra) - Una notte storica per l'Italia con il derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini ad incantare il centrale di Wimbledon, tempio del tennis internazionale. Al quarto set è stato il numero 1 al mondo a strappare il pass per il terzo turno, ma tra Jan e The Hammer è stato puro spettacolo nei quattro set regalati al pubblico londinese. Al termine del match è il campione altoatesino a parlare dell'incontro dal Centre Court: "Siamo molto amici, abbiamo giocato assieme in Coppa Davis e ogni tanto ci alleniamo anche assieme. Durissima essersi affrontati al secondo turno in un torneo così importante. Abbiamo giocato benissimo entrambi, nei tre tie-break sono stato anche un po' fortunato, questa volta è andata bene a me". Un secondo turno dai ritmi di una finale, Sinner aggiunge: "Sapevo di dover alzare il livello del mio tennis contro Matteo è uno specialista sull'erba, a Wimbledon è arrivato in finale. Era una sfida difficile per me, sono contento di come l'ho gestita, ho avuto alti e bassi, come è inevitabile che sia, ma è andata bene". Stremato dalle oltre 3 ore e mezza di battaglia, Sinner ha poi concluso: "Ho già detto al primo turno che per me è un grande onore giocare qui da numero 1, poi sul Centrale è speciale".