Sinner-Kecmanovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Dopo il successo nel derby azzurro contro Matteo Berrettini , Jannik Sinner torna in campo per il match valido per il terzo turno del Torneo di Wimbledon. Dall'altra parte della rete, il n. 1 al mondo troverà il serbo Miomir Kecmanovic , che nella graduatoria internazionale occupa la 52ª posizione. Il cammino dell'altoatesino allo Slam inglese è iniziato con la sfida contro il tedesco Hanfmann , sconfitto in 4 set con il finale di 6-3, 6-4, 3-6, 6-3. E in 4 set ha superato anche il tennista romano dopo oltre 3 ore e 40 minuti di gara, con lo score di 7-6, 7-6, 2-6, 7-6. Kecmanovic è invece reduce dai successi contro Nagal e Griekspoor , sconfitti con i punteggi rispettivamente di 6-2, 3-6, 6-3, 6-4 e di 4-6, 7-6, 1-6, 6-2, 6-3.

Sinner-Kecmanovic: i precedenti

Sinner e Kecmanovic si ritroveranno uno di fronte all'altro per la 4ª volta in carriera. Tutti i precedenti hanno visto vincere il campione azzurro, che si presenta all'incontro fresco del trionfo ad Halle e dunque ancora imbattuto sull'erba. La prima sfida si è tenuta nel 2019 alle Next Gen di Milano (2-4, 4-1, 4-2, 4-2), la seconda nel 2021 ai quarti di finale dell’ATP 250 di Melbourne (7-6, 6-4) e la terza nel 2022 ai sedicesimi del Masters 1000 di Cincinnati (7-5, 3-1, ritiro dell'avversario).

Sinner-Kecmanovic: dove vederla

La sfida tra Sinner e Kecmanovic è in programma venerdì 5 luglio (presumibilmente verso le 18.30) sul Centre Court dell'All England Club di Londra. Le sfide in programma sul campo centrale avranno inizio a partire dalle ore 14.30 italiane - tra queste Alcaraz contro Tiafoe - . L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204) e in streaming sulla piattaforma Now.

