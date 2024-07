Musetti stende Darderi, Cobolli out. Djokovic e Dimitrov ok, Hurkacz si ritira

Cobolli, sfumata l'impresa contro Tabilo

Flavio Cobolli sfiora un'incredibile rimonta nella sconfitta al 2° turno contro il cileno Alejandro Tabilo che vince 7-6(4), 7-6(4), 4-6, 4-6, 6-4 dopo 3 ore e 53 minuti. Nel 5° set il cileno prova a rimettere le mani sul match scappano sul 3-1 ma il romano, ancora una volta, riprende l'avversario e si prosegue on-serve. Cobolli salva anche una palla break all'8° gioco per pareggiare 4-4. Il momento cruciale arriva al 10° gioco quando l'azzurro si trova a servire sotto 5-4 e sotto 15-40: doppio fallo e partita finita per uno stoico Cobolli.

Djokovic ok, Dimitrov rimonta sotto 2-0! Hurkacz infortunato

Brillante nei primi due set, poi qualche difficoltà ma alla fine Novak Djokovic stacca il pass per il terzo turno di Wimbledon. Successo meno semplice del previsto per il serbo vincente per 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 in tre ore sul britannico Jacob Fearnley, numero 277 del mondo. Vittoria in rimonta in cinque set per il bulgaro Grigor Dimitrov contro il cinese Shang per 5-7, 6-7, 6-4, 6-2, 6-4 mentre saluta il torneo il polacco Hubert Hurkacz causa brutto infortunio al ginocchio durante un recupero in tuffo contro Arthur Fils: 7-6, 4-6, 6-2, 6-6 il punteggio in favore del francese al momento del ritiro del polacco.