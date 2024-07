Sinner domina Kecmanovic in tre set: ottavi a Wimbledon in scioltezza

Terzo set: Sinner 6-2

6-2 Sinner: GAME SET MATCH SINNER! Jannik si mette alla prova offrendo al serbo la prima palla break dell'incontro (30-40), prima la annullan con un dritto in cross pazzesco e poi chiude.

Jannik si mette alla prova offrendo al serbo la prima palla break dell'incontro (30-40), prima la annullan con un dritto in cross pazzesco e poi chiude. 5-2 Sinner: Kecmanovic evita un altro set perso a 1

Kecmanovic evita un altro set perso a 1 5-1 Sinner: a 0 con tre prime vincenti

a 0 con tre prime vincenti 4-1 Sinner: BREAK! Micidiale risposta sul 30-30 per andare palla break e poi piegare Kecmanovic sullo scambio

Micidiale risposta sul 30-30 per andare palla break e poi piegare Kecmanovic sullo scambio 3-1 Sinner: Per la prima volta si va ai vantaggi sul servizio di Sinner, prima vincente e prima vincente.

Per la prima volta si va ai vantaggi sul servizio di Sinner, prima vincente e prima vincente. 2-1 Sinner: Kecmanovic tiene il servizio

Kecmanovic tiene il servizio 2-0 Sinner: primo momento di difficoltà sillo 0-30 risolto con 4 punti consecutivi

primo momento di difficoltà sillo 0-30 risolto con 4 punti consecutivi 1-0 Sinner: BREAK! Kecmanovic alza bandiera bianca sul rovescio lungolinea di Sinner sul 30-40

Secondo set: Sinner 6-4

6-4 Sinner: GAME 2ND SET! E anche questo turno senza problemi per Jannik che per la prima volta fa arrivare il serbo a 30 in partita, ma poi con ace e

E anche questo turno senza problemi per Jannik che per la prima volta fa arrivare il serbo a 30 in partita, ma poi con ace e 5-4 Sinner: BREAK! Questa volta la rimonta c'è, dal 40-15 Sinner riprende il game e ai vantaggi piega la resistenza del serbo con una superba risposta sul vantaggio

Questa volta la rimonta c'è, dal 40-15 Sinner riprende il game e ai vantaggi piega la resistenza del serbo con una superba risposta sul vantaggio 4-4 : Nuovo turno tenuto a 15 per Sinner

: Nuovo turno tenuto a 15 per Sinner 4-3 Kecmanovic: Questa volta dal 40-0 Kecmanovic non si fa sorprendere

Questa volta dal 40-0 Kecmanovic non si fa sorprendere 3-3: Partita vive sui turni del serbo, Sinner non concede nulla.

Partita vive sui turni del serbo, Sinner non concede nulla. 3-2 Kecmanovic: Da 40-0 il serbo non chiude, Jannik rimonta ma ai vantaggi Kecmanovic resiste!

Da 40-0 il serbo non chiude, Jannik rimonta ma ai vantaggi Kecmanovic resiste! 2-2 : Ancora a a 15 Sinner

: Ancora a a 15 Sinner 2-1 Kecmanovic : Il serbo annulla una palla break e con il massimo sforzo difende il servizio

: Il serbo annulla una palla break e con il massimo sforzo difende il servizio 1-1: Continua ad essere un martello Jannik nei suoi turni

Continua ad essere un martello Jannik nei suoi turni 1-0 Kecmanovic: Buon turno di battuta tenuto a 15

Primo set: Sinner 6-1

6-1: GAME 1ST SET! Sinner non si fa pregare e a 15 chiude la prima frazione.

Sinner non si fa pregare e a 15 chiude la prima frazione. 5-1 Sinner: Kecmanovic si iscrive alla partita.

Kecmanovic si iscrive alla partita. 5-0 Sinner: Serbo impotente contro il gioco di Sinner.

Serbo impotente contro il gioco di Sinner. 4-0 Sinner: BREAK! Implacabile Jannik.

Implacabile Jannik. 3-0 Sinner: Break confermato a 0 senza problemi per l'azzuro.

Break confermato a 0 senza problemi per l'azzuro. 2-0 Sinner: BREAK! Turno di battuta ricco di errori da parte del serbo e Jannik ne approfitta.

Turno di battuta ricco di errori da parte del serbo e Jannik ne approfitta. 1-0 Sinner: Jannik comincia al servizio e lo tiene a 15.

Sinner-Kecmanovic: i precedenti

Sinner e Kecmanovic si ritroveranno uno di fronte all'altro per la 4ª volta in carriera. Tutti i precedenti hanno visto vincere il campione azzurro, che si presenta all'incontro fresco del trionfo ad Halle e dunque ancora imbattuto sull'erba. La prima sfida si è tenuta nel 2019 alle Next Gen di Milano (2-4, 4-1, 4-2, 4-2), la seconda nel 2021 ai quarti di finale dell’ATP 250 di Melbourne (7-6, 6-4) e la terza nel 2022 ai sedicesimi del Masters 1000 di Cincinnati (7-5, 3-1, ritiro dell'avversario).

Sinner-Kecmanovic: dove vederla

La sfida tra Sinner e Kecmanovic è ora in programma venerdì 5 luglio sul Centre Court dell'All England Club di Londra. Le sfide in programma sul campo centrale avranno inizio a partire dalle ore 14.30 italiane - tra queste Alcaraz contro Tiafoe - . L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204) e in streaming sulla piattaforma Now.

