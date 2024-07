Musetti, l'Italia sogna a Wimbledon non solo con Sinner: la sorpresa erba

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Grazie a due successi in rimonta Lorenzo Musetti approda al terzo turno di Wimbledon dove se la vedrà contro l'argentino Francisco Comesana . Il 25enne di Carrara al debutto ha superato il francese Constant Lestienne con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 6-2 mentre al secondo turno si è aggiudicato il derby azzurro contro Luciano Darderi . Passato due volte sotto (6-4 e 7-6), il carrarino è sempre rimasto in partita rispondendo colpo su colpo e portandosi a casa la battaglia, durata quasi quattro ore, aggiudicandosi gli altri tre set sempre con il punteggio di 6-4. Vittorioso nel 2022 all'Atp 250 di Napoli e a quello 500 di Amburgo, Musetti sull'erba dell'All England Club non si è mai spinto oltre il terzo turno: eliminato al debutto nel 2021 dal polacco Hurkacz (4-6 6-7 1-6) e nel 2022 dall'americano Fritz (4-6 4-6 3-6), lo scorso anno ha battuto il peruviano Varillas (6-3 6-1 7-5) e lo spagnolo Munar (6-4 6-3 6-1) prima di arrendersi ancora una volta contro Hurkacz (6-7 4-6 6-4). Battendo Comesana, dunque, farebbe registrare il suo miglior risultato nel torneo più prestigioso al mondo.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Musetti sulla vittoria contro Darderi e la sfida a Comesana

Al termine della battaglia contro il connazionale Darderi, il numero 25 al mondo ha commentato: "Ho provato in tutti i modi a complicarmi la vita e ci sono riuscito, però sicuramente è stata una vittoria ottenuta con coraggio ed esperienza dopo aver perso un brutto terzo set". Sul prossimo avversario, l'argentino Comesana, ammette: "Onestamente non lo conosco, quindi saranno da analizzare i match che ha fatto qui a Wimbledon. Ha sconfitto due ottimi avversari e sicuramente si presenterà in fiducia, però anche io vengo da belle settimane, da due belle lotte. Rispetto all'anno scorso mi sento meglio in campo, anche in termini di servizio e risposta, so cosa fare in certe situazioni, mi muovo meglio. Le mie variazioni funzionano molto bene. Per quest'anno devo definirla (l'erba ndr) la mia superficie preferita".