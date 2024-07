Paolini inarrestabile a Wimbledon: batte Andreescu e vola agli ottavi

Continua la corsa di Jasmine Paolini nel singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. L'azzurra, numero 7 del ranking Wta e del seeding, è approdata agli ottavi di finale battendo la canadese Bianca Andreescu in due set col punteggio di 7-6 (4) 6-1.