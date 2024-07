Wimbledon, Alcaraz agli ottavi col brivido: Tiafoe ko in cinque set

Che fatica per Carlos Alcaraz! Il talento spagnolo ha liquidato non senza problemi Tiafoe, numero 29 del ranking mondiale, in cinque set col punteggio di 5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2, volando così agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in scena sui campi in erba dell'All England Club. L'attuale numero 3 del ranking mondiale ha trovato la svolta del match nel quarto set, arrivando al tie-break da dentro e fuori: lì Alcaraz si è imposto con un sonoro 7-2, per poi chiudere la pratica nel quinto set terminato con un 6-2 senza storia. Ottima la prova di Tiafoe che esce a testa alta dal torneo dopo aver eliminato Coric e Meligeni Alves. Alcaraz affronterà negli ottavi di finale il vincente della sfida tra Nakashima e Humbert.