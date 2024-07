Sinner, il prossimo avversario e la frase sul match Alcaraz-Tiafoe: “Carlos…"

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Dopo aver trascinato l'Italia al successo in Coppa Davis a novembre 2023, riportando l'Insalatiera nel nostro Paese a 47 anni di distanza dallo storico trionfo in Cile di Adriano Panatta , Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, con Nicola Pietrangeli capitano non giocatore, il nuovo anno sta regalando enormi soddisfazioni a Jannik Sinner . Il 22enne di San Candido, infatti, a gennaio ha conquistato il suo primo titolo Slam, l' Australian Open , diventando così il primo azzurro di sempre a vincere a Melbourne e il secondo italiano a trionfare in uno Slam dopo Adriano Panatta, vincitore al Roland Garros nel 1976. Poi ancora successi, a Rotterdam, Miami ed Halle, mentre il suo percorso sulla terra rossa di Parigi si è stoppato in semifinale, dove si è arreso di fronte a Carlos Alcaraz. Scalata la classifica fino a raggiungere la vetta, l'altoatesino sogna ora di laurearsi campione anche a Wimbledon . Sul'erba dell'All England Club lo scorso anno è andato a un passo dalla finale, fermandosi un turno prima contro Novak Djokovic. Questa, però, potrebbe essere la volta buona. Dopo aver battuto al debutto il tedesco Hanfmann, Sinner ha superato Berrettini nel derby italiano e poi il serbo Kecmanovic conquistando così gli ottavi di finale dove se la vedrà contro il vincente del match tra il canadese Shapovalov e l'americano Shelton.

Sinner soddisfatto

A tal proposito ha spiegato: "Mi piace guardare la partita, visualizzarla un po', ma è diverso perché ci sono due mancini che giocano uno contro l'altro. Poi il lavoro vero lo fa la mia squadra, ma sono sicuro che un po' la guarderò". Jannik è molto soddisfatto della prestazione contro Kecmanovic: "Sono felice, ovviamente. È stata una giornata molto lunga. Oggi mi sono sentito molto meglio in campo, quindi sono contento della mia prestazione. Continuiamo a lavorare perché non si tratta solo di questo evento, ma anche dei tornei futuri. Ovviamente lavoriamo molto in allenamento. Se la partita fosse un po' più facile, potrei provarci anche in partita. Mi sento a mio agio in allenamento, è impossibile riuscirci in partita, quindi stiamo lavorando per migliorare. Faccio anche tanta palestra per rinforzarmi fisicamente".

