Rune, le parole su Alcaraz e Sinner colpiscono: "Vedremo tra 15 anni chi..."

A chi paragona lui , Sinner e Alcaraz a Federer , Nadal e Djokovic replica: "Non penso di aver mai detto che noi siamo i nuovi big three. Ho sentito che negli ultimi mesi, e in generale nell’ultimo anno, le persone ne parlavano, ma questo è tutto. Comunque, questo è molto positivo perché prima che la gente arrivi a chiamare in un certo modo un gruppo di persone ce ne vuole di tempo. Alcaraz fisicamente è incredibile, si muove benissimo e legge il gioco in maniera fantastica. Sinner colpisce molto bene la palla: dritto e rovescio molto forti. Io gioco bene le volée e penso di leggere bene il gioco. Credo che tutti noi abbiamo determinate qualità. Al momento è Carlos quello ad aver vinto più Slam. Vedremo tra quindici anni chi ne avrà portati a casa di più".

Rune sulla sfida contro Halys

Battuta finale sul prossimo avversario, il francese Quentin Halys: "Gran vittoria per lui, sicuramente. Karen è un ottimo giocatore e da questa vittoria Halys avrà preso molta fiducia. Lo conosco un po’, ci siamo allenati insieme qualche volta. Gran servizio, buon dritto, in generale un ottimo giocatore da erba direi. Credo si riesca ad adattare bene alla superficie. Dovrò studiare qualcosa su di lui a livello statistico e guarderò qualche suo video come sempre per prepararmi in vista del match. Venerdì mi allenerò, mi riposerò, poi trascorrerò una buona notte di sonno e sarò pronto per competere".

