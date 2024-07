"Rune non sta mica bene. Aspetta che Sinner muoia?": dura replica di Panatta

Il momento di sport, come spesso succede, viene intervallato quando uno dei due pizzica l’altro, anche se in modo del tutto bonario. “Sono in barca con il wi-fi, riesco a vedere tutte le partite - dice Panatta - Ma normalmente tolgo l’audio per non sentire le tue telecronache. Sei diventato un democristiano doroteo assoggettato al potere oltre a essere un mio accessorio”. “Quando abitavamo insieme - risponde Bertolucci - chiudevi a chiave il Brut 33, sei un taccagno”.

“Come mai Bolelli e Vavassori hanno perso al primo turno? Devo dire che gli altri non sono niente male. Capita. Se prendi le coppie che hanno vinto Wimbledon negli ultimi dieci anni ti metti le mani nei capelli, c’è della gente che ha vinto qua e non ha più vinto niente - prosegue Bertolucci parlando anche della situazione femminile - Perché succede questo? Perché non c’è più la Williams, non c’è più la Graff. Adesso quando parte il torneo ne hai dodici che possono vincere. La fidanzata di Sinner? Ormai inquadrano più la Kalinskaya che non Sinner. C’è la caccia, non si può intervistare, non si può far nulla. Ma sono affari suoi. Come gioca? Discretamente, credo sia più o meno numero 20-25 del mondo. Niente di particolare, però gioca benino”.

La chiosa è dedicata al bad boy del nuovo tennis, Holger Rune. Panatta: “Hai sentito l’ultima bischerata? Ha detto ‘Voglio vedere tra 15 anni chi sarà numero uno’. Ma questo qui non sta mica tanto bene. Quanti anni avrà tra 15 anni? 35? Lui aspetta praticamente che Sinner e Alcaraz muoiano”. E Bertolucci su Djokovic: “Seriamente? Poca roba, poca roba. La palla cammina alla metà”.