Sinner-Shelton: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

LONDRA (Inghilterra) - Jannik Sinner si prepara agli ottavi di finale di Wimbledon ed il suo avversario è Ben Shelton . Il numero 1 al mondo arriva alla sfida con il vento in poppa: dopo la vittoria di forza contro Matteo Berrettini al 2° turno Sinner ha spazzato via in tre set Miomir Kecmanovic al 3° turno mostrando tutto il suo repertorio e una fiducia totale sulla superficie dopo le difficoltà ad inizio torneo. Shelton sarà un test molto importante per il tennista azzurro: l'americano numero 14 al mondo ha già battuto in carriera Sinner, si trova bene sulle superfici veloci ed il suo essere mancino crea sempre problemi per i suoi avversari. Shelton è un giocare creativo, aggressivo, esplosivo, con un ottimo servizio ma vulnerabile nella continuità del match come testimoniato i successi tutti al 5° set nei primi 3 turni, ultimo quello (sotto 2-1) contro il canadese Denis Shapovalov . Nell'altro ottavo di finale Grigor Dimitrov aspetta il vincentte di Struff-Medvedev.

Sinner-Shelton: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner ed Shelton, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon, è il secondo match in programma sul Campo 1 dell'All England Club domenica 7 luglio con inizio non prima delle 14:00 ora italiana. Sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) oltre alla piattaforma Now e l'app SkyGo.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Sinner-Shelton, i precedenti

Sinner e Shelton si sono affrontati 3 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 2-1 in favore dell'italiano. L'ultima sfida tra i due è stata vinta da Jannik al Masters 1000 di Indian Wells nell'edizione di quest'anno con l'atoatesino vincente in due set, quello di domenica sarà il primo confronto su erba tra i due.